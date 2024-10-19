Губернатор Артамонов призвал не отвечать анонимам на вопросы об атаках БПЛА

Россиянам не следует отвечать на провокации анонимных аккаунтов, авторы которых просят пользователей рассказать об обстановке в Липецке и Липецкой области и последствиях падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С таким призывом выступил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — заявил Артамонов в своем telegram-канале.
Он также сообщил, что в соцсетях и мессенджерах было выявлено значительное количество сообщений от анонимных аккаунтов. В этих них пользователи просят отправить фотографии и видеоматериалы с места происшествия.
Ранее сообщалось, что Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины начал рассылку сообщений об эвакуации в Курской области от имени врио губернатора Алексея Смирнова. Тогда власти региона предупредили жителей о недостоверности распространяемой информации и призвали доверять официальной информации в проверенных источниках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.