Стало известно, какими путями бегут ВСУ из Суджи

Бойцы ВСУ пытаются уйти полями из Суджи
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Некоторые подразделения ВСУ покидают позиции
Некоторые подразделения ВСУ покидают позиции Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Некоторые подразделения ВСУ пытаются уйти полями от бойцов ВС РФ в Курской области в районе Суджи. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В Курской области в районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что бойцы ВСУ покидают свои позиции.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что около 300 боевиков ВСУ покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из «полукотла», передает 360.ru. Бойцы ВС РФ атаковали украинцев огнем артиллерии и беспилотников.

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Некоторые подразделения ВСУ пытаются уйти полями от бойцов ВС РФ в Курской области в районе Суджи. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «В Курской области в районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что бойцы ВСУ покидают свои позиции. Ранее telegram-канал Mash  сообщил, что около 300 боевиков ВСУ покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из «полукотла», передает 360.ru. Бойцы ВС РФ атаковали украинцев огнем артиллерии и беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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