Стало известно, какими путями бегут ВСУ из Суджи

Некоторые подразделения ВСУ пытаются уйти полями от бойцов ВС РФ в Курской области в районе Суджи. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«В Курской области в районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — передает ТАСС слова источника. Там добавили, что бойцы ВСУ покидают свои позиции.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что около 300 боевиков ВСУ покинули позиции в районе Толстого Луга Курской области в попытке сбежать из «полукотла», передает 360.ru. Бойцы ВС РФ атаковали украинцев огнем артиллерии и беспилотников.
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