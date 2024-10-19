19 октября 2024

Второй мощный ураган зарождается в Атлантическом океане и движется на запад

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Штормовых предупреждений из-за урагана пока не объявляли
Штормовых предупреждений из-за урагана пока не объявляли Фото:

В Атлантическом океане формируется ураган «Оскар», который движется на запад со скоростью 19 км/ч. Об этом заявил Национальный центр США по мониторингу ураганов.

Согласно данным центра, ураган движется на запад, скорость порывов ветра достигает 36 метров в секунду. В связи с этим ураганом пока что не были объявлены штормовые предупреждения.

Ранее на Флориду обрушился сильнейший ураган «Милтон». Он стал одним из самых разрушительных в США за все время.

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В Атлантическом океане формируется ураган «Оскар», который движется на запад со скоростью 19 км/ч. Об этом заявил Национальный центр США по мониторингу ураганов. Согласно данным центра, ураган движется на запад, скорость порывов ветра достигает 36 метров в секунду. В связи с этим ураганом пока что не были объявлены штормовые предупреждения. Ранее на Флориду обрушился сильнейший ураган «Милтон». Он стал одним из самых разрушительных в США за все время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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