Рогов: в Бердянске прогремел мощный взрыв

В Бердянске, расположенном на юге Запорожской области, был зафиксирован громкий взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В Бердянске громко. В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», — заявил Рогов в своем официальном telegram-канале.
Предположительно, в городе работает система ПВО. Могла иметь место атака вражеского беспилотника, сообщил Рогов. На данный момент подробности уточняются.
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