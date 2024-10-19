19 октября 2024

Рогов: в Бердянске прогремел мощный взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Рогов заявил о работе ПВО
Рогов заявил о работе ПВО Фото:

В Бердянске, расположенном на юге Запорожской области, был зафиксирован громкий взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Бердянске громко. В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», — заявил Рогов в своем официальном telegram-канале.

Предположительно, в городе работает система ПВО. Могла иметь место атака вражеского беспилотника, сообщил Рогов. На данный момент подробности уточняются.

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В Бердянске, расположенном на юге Запорожской области, был зафиксирован громкий взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «В Бердянске громко. В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», — заявил Рогов в своем официальном telegram-канале. Предположительно, в городе работает система ПВО. Могла иметь место атака вражеского беспилотника, сообщил Рогов. На данный момент подробности уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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