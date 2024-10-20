В Турции похоронили погибшую россиянку

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В Турции прошли похороны россиянки Маргариты Караджи
В Турции прошли похороны россиянки Маргариты Караджи Фото:

В Турции в городе Орду прошли похороны 57-летней россиянки Маргариты Караджи, которая была найдена мертвой 16 октября. Причины смерти устанавливаются.

«В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена», —сообщает RT. Также сказано, на похоронах присутствовали ее родственники, местные жители и глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар.

Маргарита Караджа пропала 8 октября. Она покинула свой дом в районе Алтынорду и не вернулась. Неделю спустя было найдено ее тело. Сейчас судмедэксперты устанавливают причину смерти девушки. По факту произошедшего полиция начала расследование, передает 360.ru.

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В Турции в городе Орду прошли похороны 57-летней россиянки Маргариты Караджи, которая была найдена мертвой 16 октября. Причины смерти устанавливаются. «В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена», —сообщает RT. Также сказано, на похоронах присутствовали ее родственники, местные жители и глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар. Маргарита Караджа пропала 8 октября. Она покинула свой дом в районе Алтынорду и не вернулась. Неделю спустя было найдено ее тело. Сейчас судмедэксперты устанавливают причину смерти девушки. По факту произошедшего полиция начала расследование, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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