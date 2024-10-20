Байден в разговоре с Обамой унизил Харрис

Действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Барак Обама обсудили политическую силу вице-президента Камалы Харрис, которая баллотируется на пост президента от Демократической партии. Американский лидер заявил, что сильнее Харрис, и Обама согласился с ним, сообщает американский таблоид New York Post.
«Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что она'[Камала Харрис] „не такая сильная, как я“ — и Обама согласился, что это правда… добавив: у нас есть время, — следует из расшифровки диалога, опубликованной в материале. Их беседа состоялась в рамках прощальной церемонии в Вашингтоне со вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель. Профессиональный чтец по губам Джереми Фримен охарактеризовал беседу как „весьма благоприятную“, опровергая слухи о конфронтации между текущим и бывшим президентами.
Источник, близкий к экс-президенту Обаме, не стал отрицать достоверность перевода беседы, в то время как некоторые бывшие должностные лица, занимающиеся поддержкой кандидатуры Харрис, выразили удивление в связи с утечкой этой информации. В нынешней политической обстановке США подобные разговоры могут оказать существенное воздействие на предстоящие президентские выборы, которые запланированы на 5 ноября текущего года.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал Харрис во время выступления перед своими избирателями. Он призвал народ открыто послать ее прочь и заявил, что та — уволена.
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