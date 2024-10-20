Lada Granta с АКПП: плюсы и минусы автомобиля за 1,6 млн рублей

Шумоизоляцию в новой Lada Granta в АКПП сравнили с бабушкиным свитером

20 октября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Илья Свиридов купил автомобиль за 1,6 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обозреватель Илья Свиридов рассказал о плюсах и минусах автомобиля Lada Granta с АКПП, которую он купил за 1,6 миллионов рублей. Среди минусов он назвал неаккуратно сделанную проводку, бедную шумоизоляцию и ненадежный газовый упор двери багажника, а среди плюсов — усилители в дверях. «С завода авто обработан антикором, прикрывающим швы, виброгасящие маты есть, в небольшом количестве, но они расположены по уму», — поведал о плюсах Свиридов в видео на своем rutube-канале. Также ведущий отметил наличие трубчатых усилителей в дверях, а также поперечного усилителя пола в передней части салона. Из минусов, по словам Свиридова, в машине бедная и неаккуратная заводская шумоизоляция, которую можно сравнить с бабушкиным свитером. Также оставляет желать лучшего уровень исполнения установки сигнализации. Тонкие провода проброшены по салону и болтаются на дверях. Лифтбек Lada Granta с АКПП на официальном сайте стоит 1 349 000 рублей. Свиридов заявил, что купил машину за 1,6 миллионов рублей, так как пришлось доплатить за дополнительные детали. Также автомобиль доступен в кузове седан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обозреватель Илья Свиридов рассказал о плюсах и минусах автомобиля Lada Granta с АКПП, которую он купил за 1,6 миллионов рублей. Среди минусов он назвал неаккуратно сделанную проводку, бедную шумоизоляцию и ненадежный газовый упор двери багажника, а среди плюсов — усилители в дверях. «С завода авто обработан антикором, прикрывающим швы, виброгасящие маты есть, в небольшом количестве, но они расположены по уму», — поведал о плюсах Свиридов в видео на своем rutube-канале. Также ведущий отметил наличие трубчатых усилителей в дверях, а также поперечного усилителя пола в передней части салона. Из минусов, по словам Свиридова, в машине бедная и неаккуратная заводская шумоизоляция, которую можно сравнить с бабушкиным свитером. Также оставляет желать лучшего уровень исполнения установки сигнализации. Тонкие провода проброшены по салону и болтаются на дверях. Лифтбек Lada Granta с АКПП на официальном сайте стоит 1 349 000 рублей. Свиридов заявил, что купил машину за 1,6 миллионов рублей, так как пришлось доплатить за дополнительные детали. Также автомобиль доступен в кузове седан.