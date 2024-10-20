Мошенники начали использовать для обмана петербуржцев имя губернатора

Мошенники пригашают петербургских пенсионеров на видеоконференцию с губернатором
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян Фото:

Петербургским пенсионерам начали приходить письма о «видеоконференции с губернатором» от мошенников. Об этом сообщил бывший глава исполкома Ленсовета Александр Щелканов, который раскрыл схему, начав задавать неудобные вопросы по телефону.

«Скажите, пожалуйста, а кто мне может назначить видеоконференцию? Даже президент не может. В моем нынешнем статусе меня могут либо пригласить участвовать, либо попросить принять участие в видеоконференции, но не назначать. Назначать мне никто не может», — отметил Александр Щелканов. Его слова передает «Фонтанка».

Когда прозвучали эти вопросы, женщина, которая решила связаться с Щелкановым после отправки письма, занервничала. Также мужчина поинтересовался, почему в письме нет ни даты, ни исходящего номера, ни данных исполнителя.

Ранее новым способом стали обманывать жителей ЯНАО. Мошенники звонят участникам судопроизводства, представляются сотрудниками суда и просят назвать код из СМС, чтобы «отправить повестку». Это приводит к получению доступа к аккаунту на «Госуслугах».

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Петербургским пенсионерам начали приходить письма о «видеоконференции с губернатором» от мошенников. Об этом сообщил бывший глава исполкома Ленсовета Александр Щелканов, который раскрыл схему, начав задавать неудобные вопросы по телефону. «Скажите, пожалуйста, а кто мне может назначить видеоконференцию? Даже президент не может. В моем нынешнем статусе меня могут либо пригласить участвовать, либо попросить принять участие в видеоконференции, но не назначать. Назначать мне никто не может», — отметил Александр Щелканов. Его слова передает «Фонтанка». Когда прозвучали эти вопросы, женщина, которая решила связаться с Щелкановым после отправки письма, занервничала. Также мужчина поинтересовался, почему в письме нет ни даты, ни исходящего номера, ни данных исполнителя. Ранее новым способом стали обманывать жителей ЯНАО. Мошенники звонят участникам судопроизводства, представляются сотрудниками суда и просят назвать код из СМС, чтобы «отправить повестку». Это приводит к получению доступа к аккаунту на «Госуслугах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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