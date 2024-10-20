США решили не возражать против принятия Украины в НАТО при одном условии

Le Monde: Байден при победе Харрис будет инициировать вступление Украины в НАТО

20 октября 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Джо Байден может помочь Владимиру Зеленскому с вступлением в НАТО, передает Le Monde Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Журналисты французской газеты Le Monde предполагают, что если на президентских выборах в США победу одержит Камала Харрис, есть вероятность, что она и текущий глава страны Джо Байден могут инициировать процедуру вступления Украины в НАТО. Об этом авторы материала пишут, ссылаясь на свои источники. «В случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис существует возможность того, что президент Джо Байден может инициировать работу по приглашению Украины в НАТО уже в переходный период», — передают авторы материала. Они ссылаются на свои источники. При этом журналисты отмечают, что европейские лидеры государств не хотят видеть Украину в альянсе. У них нет единства в этом вопросе. Кроме того, инсайдеры журналистов говорят, что пока продолжаются активные боевые действия на востоке Украины, маловероятно, что Киев получит приглашение в Североатлантический альянс. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее представил свой «мирный план» по урегулированию конфликта с РФ. Одним из ключевых пунктов победы он называл — вступление страны в НАТО. Франция ведет переговоры по поводу приглашения Украины в альянс, сообщает RT. Также Зеленский хочет получить окончательное разрешение на дальнобойные атаки по РФ. Кроме того, глава Украины просит передать ему замороженные российские активы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты французской газеты Le Monde предполагают, что если на президентских выборах в США победу одержит Камала Харрис, есть вероятность, что она и текущий глава страны Джо Байден могут инициировать процедуру вступления Украины в НАТО. Об этом авторы материала пишут, ссылаясь на свои источники. «В случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис существует возможность того, что президент Джо Байден может инициировать работу по приглашению Украины в НАТО уже в переходный период», — передают авторы материала. Они ссылаются на свои источники. При этом журналисты отмечают, что европейские лидеры государств не хотят видеть Украину в альянсе. У них нет единства в этом вопросе. Кроме того, инсайдеры журналистов говорят, что пока продолжаются активные боевые действия на востоке Украины, маловероятно, что Киев получит приглашение в Североатлантический альянс. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее представил свой «мирный план» по урегулированию конфликта с РФ. Одним из ключевых пунктов победы он называл — вступление страны в НАТО. Франция ведет переговоры по поводу приглашения Украины в альянс, сообщает RT. Также Зеленский хочет получить окончательное разрешение на дальнобойные атаки по РФ. Кроме того, глава Украины просит передать ему замороженные российские активы.