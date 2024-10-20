«Коммерсант» раскрыл подробности уголовного дела против топ-менеджера банка «Открытие»

«Коммерсант»: экс-глава банка «Открытие» выдал 3-миллиардный кредит самому себе

20 октября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Экс-глава банка «Открытие» выдал 3-миллиардный кредит самому себе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Экс-главу банка «Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении порядка трех миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Схема, по которой из банка были выведены деньги, оказалась стандартной. Господин Ромаев открыл кредитную линию подконтрольной ему, как полагает следствие, кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в которой бесследно исчезли три миллиарда рублей», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Род деятельности фирмы установить не удалось, но стало известно, что она находится в стадии ликвидации с 10 июня 2022 года. Сейчас Дмитрий Ромаев проживает в Монако. Ранее Ромаев был объявлен в международный розыск из-за расследования дела о растрате в особо крупном размере. За подобные преступления в РФ грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие ходатайствует о заочном аресте бизнесмена. Ромаев был гендиректором «Открытия» с 2013 по 2015 год, а с 2016 года стал председателем наблюдательного совета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-главу банка «Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении порядка трех миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Схема, по которой из банка были выведены деньги, оказалась стандартной. Господин Ромаев открыл кредитную линию подконтрольной ему, как полагает следствие, кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в которой бесследно исчезли три миллиарда рублей», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Род деятельности фирмы установить не удалось, но стало известно, что она находится в стадии ликвидации с 10 июня 2022 года. Сейчас Дмитрий Ромаев проживает в Монако. Ранее Ромаев был объявлен в международный розыск из-за расследования дела о растрате в особо крупном размере. За подобные преступления в РФ грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие ходатайствует о заочном аресте бизнесмена. Ромаев был гендиректором «Открытия» с 2013 по 2015 год, а с 2016 года стал председателем наблюдательного совета.