Жительница Коврова уморила ребенка голодом и выкинула его на помойку

В городе Ковров Владимирской области 19-летняя мать довела своего малолетнего сына до голодной смерти. Затем женщина выбросила его тело на улицу. Об этом рассказали в Следственном управлении СК РФ по Владимирской области.
«Обвиняемая оставила своего беспомощного в силу возраста сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что после этого она спрятала тело и вещи сына, а затем выбросила их недалеко от места проживания.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Проводятся допросы и экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, заключили в СК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.