Жительница Коврова уморила ребенка голодом и выкинула его на помойку

Во Владимирской области 19-летняя мать выбросила мертвого ребенка на мусорку
© Служба новостей «URA.RU»
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После того, как ребенок умер, его мать отправилась на помойку, чтобы избавиться от тела
После того, как ребенок умер, его мать отправилась на помойку, чтобы избавиться от тела Фото:

В городе Ковров Владимирской области 19-летняя мать довела своего малолетнего сына до голодной смерти. Затем женщина выбросила его тело на улицу. Об этом рассказали в Следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

«Обвиняемая оставила своего беспомощного в силу возраста сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что после этого она спрятала тело и вещи сына, а затем выбросила их недалеко от места проживания.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Проводятся допросы и экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, заключили в СК.

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В городе Ковров Владимирской области 19-летняя мать довела своего малолетнего сына до голодной смерти. Затем женщина выбросила его тело на улицу. Об этом рассказали в Следственном управлении СК РФ по Владимирской области. «Обвиняемая оставила своего беспомощного в силу возраста сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что после этого она спрятала тело и вещи сына, а затем выбросила их недалеко от места проживания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Проводятся допросы и экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, заключили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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