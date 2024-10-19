Под Харьковом в районе села Колесниково российский оператор беспилотника уничтожил американский бронетранспортер М113 с помощью специализированного противотанкового зажигательного снаряда. Факт успешной реализации задачи подтвердил официальный представитель российского силового ведомства.
«Оператор ударного беспилотника российской группировки „Запад“ сжег украинский БТР американского производства М113», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства, который передал кадры уничтожения вражеской техники. Дополнительные подробности о ходе операции остаются неизвестными.
Ранее российские военные уничтожили украинский бронетранспортёр Stryker американского производства в Курской области. Уточняется, что операция была выполнена с помощью прямого попадания управляемым боеприпасом, передает RT.
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