19 октября 2024

Оператор БПЛА сжег украинский БТР с помощью хитрости. Видео

РИАН: оператор БПЛА сжег украинский БТР с помощью противотанкового снаряда
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ВС РФ уничтожили украинский БТР под Харьковом
ВС РФ уничтожили украинский БТР под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Харьковом в районе села Колесниково российский оператор беспилотника уничтожил американский бронетранспортер М113 с помощью специализированного противотанкового зажигательного снаряда. Факт успешной реализации задачи подтвердил официальный представитель российского силового ведомства.

«Оператор ударного беспилотника российской группировки „Запад“ сжег украинский БТР американского производства М113», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства, который передал кадры уничтожения вражеской техники. Дополнительные подробности о ходе операции остаются неизвестными.

Ранее российские военные уничтожили украинский бронетранспортёр Stryker американского производства в Курской области. Уточняется, что операция была выполнена с помощью прямого попадания управляемым боеприпасом, передает RT.

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Под Харьковом в районе села Колесниково российский оператор беспилотника уничтожил американский бронетранспортер М113 с помощью специализированного противотанкового зажигательного снаряда. Факт успешной реализации задачи подтвердил официальный представитель российского силового ведомства. «Оператор ударного беспилотника российской группировки „Запад“ сжег украинский БТР американского производства М113», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства, который передал кадры уничтожения вражеской техники. Дополнительные подробности о ходе операции остаются неизвестными. Ранее российские военные уничтожили украинский бронетранспортёр Stryker американского производства в Курской области. Уточняется, что операция была выполнена с помощью прямого попадания управляемым боеприпасом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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