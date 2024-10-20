Слухи о возможной отправке военных КНДР в Россию для участия в СВО вызывают сомнения. Французская газета Le Journal du Dimanche утверждает, что такие слухи выгодны лишь Украине, стремящейся интернационализировать конфликт.
«В интересах Киева интернационализировать конфликт, всячески показывая, что Россия задействует союзников», — говорится в материале. Там добавили, что адаптация северокорейских военных заняла бы много времени и показала бы, что у Москвы якобы не хватает своих сил, что не соответствует действительности. Автор газеты утверждает, что именно Украина сталкивается с проблемой нехватки военнослужащих.
Россия и Северная Корея подписали договор о военной помощи, который включает координацию действий в случае угрозы агрессии и обещание военной поддержки в случае конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября опроверг слухи об отправке северокорейских солдат на СВО. Представитель президента назвал эти сообщения «информационной уткой».
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