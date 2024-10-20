Осужденный экс-министр соцзащиты из Забайкалья оказался на СВО

Бывший министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, оказался в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному помощником губернатора Забайкальского края Сергеем Базаровым.
На видео Андрей Федотов в военной форме комментирует доставку медицинских препаратов в зону СВО, где он находится. «Все получено, все востребовано, все уже раздали на передовую», — говорит в видео Федотов. Оно
До своего участия в специальной военной операции Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по результатам судебного разбирательства, прошедшего в Центральном районном суде Читы. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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