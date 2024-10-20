Осужденный экс-министр соцзащиты из Забайкалья оказался на СВО

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Андрей Федотов, осужденный за превышение полномочий, оказался в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, оказался в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному помощником губернатора Забайкальского края Сергеем Базаровым.

На видео Андрей Федотов в военной форме комментирует доставку медицинских препаратов в зону СВО, где он находится. «Все получено, все востребовано, все уже раздали на передовую», — говорит в видео Федотов. Оно опубликовано в telegram-канале Базарова.

До своего участия в специальной военной операции Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по результатам судебного разбирательства, прошедшего в Центральном районном суде Читы. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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Бывший министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, оказался в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному помощником губернатора Забайкальского края Сергеем Базаровым. На видео Андрей Федотов в военной форме комментирует доставку медицинских препаратов в зону СВО, где он находится. «Все получено, все востребовано, все уже раздали на передовую», — говорит в видео Федотов. Оно опубликовано в telegram-канале Базарова. До своего участия в специальной военной операции Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по результатам судебного разбирательства, прошедшего в Центральном районном суде Читы. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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