Осужденный экс-министр соцзащиты из Забайкалья оказался на СВО

20 октября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Андрей Федотов, осужденный за превышение полномочий, оказался в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, оказался в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному помощником губернатора Забайкальского края Сергеем Базаровым. На видео Андрей Федотов в военной форме комментирует доставку медицинских препаратов в зону СВО, где он находится. «Все получено, все востребовано, все уже раздали на передовую», — говорит в видео Федотов. Оно опубликовано в telegram-канале Базарова. До своего участия в специальной военной операции Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по результатам судебного разбирательства, прошедшего в Центральном районном суде Читы. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, оказался в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному помощником губернатора Забайкальского края Сергеем Базаровым. На видео Андрей Федотов в военной форме комментирует доставку медицинских препаратов в зону СВО, где он находится. «Все получено, все востребовано, все уже раздали на передовую», — говорит в видео Федотов. Оно опубликовано в telegram-канале Базарова. До своего участия в специальной военной операции Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по результатам судебного разбирательства, прошедшего в Центральном районном суде Читы. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.