Совфед поддержал повышение МРОТ почти на 17%

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В 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей
В 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей Фото:

Совет Федерации РФ выразил поддержку закону о повышении минимального прожиточного минимума почти на 17%. В 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей. 

«СФ одобрил закон об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году», — заявили в ходе заседания Совфеда. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте палаты.

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Совет Федерации РФ выразил поддержку закону о повышении минимального прожиточного минимума почти на 17%. В 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей.  «СФ одобрил закон об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году», — заявили в ходе заседания Совфеда. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте палаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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