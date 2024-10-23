Совфед поддержал повышение МРОТ почти на 17%

В 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей
Совет Федерации РФ выразил поддержку закону о повышении минимального прожиточного минимума почти на 17%. В 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей.
«СФ одобрил закон об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году», — заявили в ходе заседания Совфеда. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте палаты.
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