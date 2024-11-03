Российские специалисты активно занимаются разработкой технологии, позволяющей использовать списанные спутники НАТО для обеспечения спутниковой связи в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта технология предназначена для использования в зоне СВО, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.
«Мы испытываем проект, связанный с получением телеметрической информации через переиспользование спутников НАТО. Фиксируется успешное прохождение через канал связи. Испытываемая технология — это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ», — отметил собеседник ТАСС.
Кроме того, по словам источника, эта разработка позволяет эффективно противодействовать блокировке обычных коммуникаций радиоэлектронными средствами. Технология предусматривает использование направленных спутниковых антенн, которые способны обеспечить стабильную связь даже при активном радиоэлектронном подавлении. Это открывает возможности не только для военной, но и для других областей, таких как агротехнологии в различных регионах России.
Ранее космические силы США сообщили, что в Штатах в 2025 году введут оружие для подавления китайских и российских спутников. С января по март пройдет оценка боеготовности 32 единиц этого вооружения. Начало поставок было запланировано на октябрь 2022 года, однако сроки были сорваны из-за технических проблем, характер которых не был уточнен.
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