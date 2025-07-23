Принятие закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов на Украине, все больше испытывает терпение западных партнеров страны. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон», — приводит слова Железняка газета Daily Mail. Кроме того, украинский депутат отметил, что украинская сторона все больше испытывает пределы терпения своих союзников.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Владимир Зеленский может потерять поддержку западных стран в связи с мерами, направленными против антикоррупционных структур. В частности, на Украине началась чистка в НАБУ после появления материалов, компрометирующих как самого Зеленского, так и его ближайших соратников. Отмечается, что НАБУ выступало одним из ключевых рычагов влияния США на украинскую политику и обладало значительным объемом информации о коррупционных действиях окружения украинского лидера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.