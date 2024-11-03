Зампред Верховного суда: Украина в шаге от трудовой повинности, талонов на еду

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На Украине могут ввести талоны на еду и бензин, заявил Мамалуй
На Украине могут ввести талоны на еду и бензин, заявил Мамалуй Фото:
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Заместитель председателя Верховного Суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй выразил мнение, что Украина может скоро ввести трудовую повинность в связи с продолжающимся конфликтом. По его словам, также скоро в стране могут появиться талоны на еду, бензин, сигареты.

«И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам», — заявил Мамалуй. Фрагмент интервью зампредседателя Верховного Суда Украины опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Мамалуй подчеркнул, что такие меры могут быть реализованы в ответ на продолжительность и масштабы боевых действий. Дополнительно он обратил внимание на то что, украинские граждане сами выбрали депутатов, которые могут принять подобные законы.

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Заместитель председателя Верховного Суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй выразил мнение, что Украина может скоро ввести трудовую повинность в связи с продолжающимся конфликтом. По его словам, также скоро в стране могут появиться талоны на еду, бензин, сигареты. «И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам», — заявил Мамалуй. Фрагмент интервью зампредседателя Верховного Суда Украины опубликовало украинское издание «Страна.ua». Мамалуй подчеркнул, что такие меры могут быть реализованы в ответ на продолжительность и масштабы боевых действий. Дополнительно он обратил внимание на то что, украинские граждане сами выбрали депутатов, которые могут принять подобные законы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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