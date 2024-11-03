Зампред Верховного суда: Украина в шаге от трудовой повинности, талонов на еду

Заместитель председателя Верховного Суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй выразил мнение, что Украина может скоро ввести трудовую повинность в связи с продолжающимся конфликтом. По его словам, также скоро в стране могут появиться талоны на еду, бензин, сигареты.
«И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам», — заявил Мамалуй. Фрагмент интервью зампредседателя Верховного Суда Украины опубликовало украинское издание «Страна.ua».
Мамалуй подчеркнул, что такие меры могут быть реализованы в ответ на продолжительность и масштабы боевых действий. Дополнительно он обратил внимание на то что, украинские граждане сами выбрали депутатов, которые могут принять подобные законы.
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