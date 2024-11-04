Европейская страна поставила рекорд по импорту пива из РФ

Импорт российского пива в Грузию достиг рекордной отметки за январь-сентябрь текущего года, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 1,7 миллиона долларов. Об этом сообщают данные грузинской статистической службы.
«В первые девять месяцев 2024 года Грузия нарастила закупки пива в РФ на 26% до рекордных показателей в $1,7 млн», — приводит данные РИА Новости. Результаты текущего года практически сравнялись с итогами всего предыдущего года, когда объем импорта российского пива в Грузию составил 1,8 миллиона долларов. Таким образом, текущий год может стать рекордным в истории пивного импорта из России в Грузию с момента начала публикации статистики в 2009 году.
Тем не менее в сентябре текущего года заметно снизились объемы закупок российского пива Грузией — на 1,9 раза по сравнению с августом, составив 143 тысячи долларов. Это также на 1,6 раза меньше, чем импорт в сентябре прошлого года. По итогам девяти месяцев 2024 года Россия заняла вторую позицию среди стран-поставщиков пива в Грузию, уступив первенство Германии. Суммарные объемы импорта Грузией этого напитка за девять месяцев достигли 13,6 миллиона долларов.
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