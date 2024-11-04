Путин в День народного единства подтвердил две главные ценности России

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Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с детьми погибших участников СВО
Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с детьми погибших участников СВО Фото:

В День народного единства президент Владимир Путин подтвердил две безусловные ценности России — готовность защитить свое Отечество и дети. Замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов назвал это главными смыслами встречи Путина с детьми погибших участников СВО и членов детских и молодежных общественных движений на Красной площади 4 ноября.

«Без вашей поддержки победы не будет. Это не шутка. Каждый вносит на своем месте свой вклад в победу, в поддержку наших мужчин, которые сейчас на переднем крае», — обратился Путин к ребятам.

Дети бойцов СВО показали, что они - настоящие патриоты своей страны
Дети бойцов СВО показали, что они - настоящие патриоты своей страны
Фото:

Дети и подростки оказались настроены действительно по-боевому. У многих из них отцы погибли в зоне СВО. Некоторые ребята занимаются поисковой работой, кто-то — добровольчеством, помогает фронту в силу своих возможностей. «Очень символично, что в такой день мы оказались у такого места, смогли возложить цветы к памятнику [Минину и Пожарскому на Красной площади]. Каждый из нас представляет единство — единство семьи, единство нашей страны. Мы все гордимся, что живем в такой замечательной стране, и будем продолжать приближать нашу победу вместе», — пообещали ребята Путину.

Эти дети и подростки будут продолжать дело своих погибших отцов как настоящие патриоты своей страны, объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Символично, по словам политолога, что встреча с ними состоялась именно в День народного единства на Красной площади.

«Фактически тем самым Путин показывает значимость для всего российского народа того подвига, который совершают наши солдаты и офицеры, защищая Родину. И ценность этого подвига, ценность героизма людей, которые пожертвовали своей жизнью ради Отечества, находит в себе сочетание с ценностью детей — продолжения России в детях», — объяснил Шаповалов.

Пообщавшись с детьми погибших участников СВО, Путин показал, что «государство и общество их не бросает». «Все будет делаться для того, чтобы дети героев ни в чем не нуждались и чтобы они имели возможность реализовать себя, имели счастливое детство, ради которого и погибли их отцы», — заключил политолог.

4 ноября, в День народного единства, Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом в церемонии участвовали представители религиозных конфессий, члены детских и молодежных организаций.

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В День народного единства президент Владимир Путин подтвердил две безусловные ценности России — готовность защитить свое Отечество и дети. Замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов назвал это главными смыслами встречи Путина с детьми погибших участников СВО и членов детских и молодежных общественных движений на Красной площади 4 ноября. «Без вашей поддержки победы не будет. Это не шутка. Каждый вносит на своем месте свой вклад в победу, в поддержку наших мужчин, которые сейчас на переднем крае», — обратился Путин к ребятам. Дети и подростки оказались настроены действительно по-боевому. У многих из них отцы погибли в зоне СВО. Некоторые ребята занимаются поисковой работой, кто-то — добровольчеством, помогает фронту в силу своих возможностей. «Очень символично, что в такой день мы оказались у такого места, смогли возложить цветы к памятнику [Минину и Пожарскому на Красной площади]. Каждый из нас представляет единство — единство семьи, единство нашей страны. Мы все гордимся, что живем в такой замечательной стране, и будем продолжать приближать нашу победу вместе», — пообещали ребята Путину. Эти дети и подростки будут продолжать дело своих погибших отцов как настоящие патриоты своей страны, объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Символично, по словам политолога, что встреча с ними состоялась именно в День народного единства на Красной площади. Пообщавшись с детьми погибших участников СВО, Путин показал, что «государство и общество их не бросает». «Все будет делаться для того, чтобы дети героев ни в чем не нуждались и чтобы они имели возможность реализовать себя, имели счастливое детство, ради которого и погибли их отцы», — заключил политолог. 4 ноября, в День народного единства, Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом в церемонии участвовали представители религиозных конфессий, члены детских и молодежных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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