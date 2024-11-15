Российские войска вплотную подошли к Купянску

Бойцы берут под контроль промышленные зоны
Бойцы ВС РФ вплотную подошли к Купянску. Они начали закрепление в промышленной зоне. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Российские войска готовятся взять в окружение группировку ВСУ. Украинские военные начали вывод своих сил из Купянска.
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