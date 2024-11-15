Российские войска вплотную подошли к Купянску

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Бойцы берут под контроль промышленные зоны
Бойцы берут под контроль промышленные зоны Фото:

Бойцы ВС РФ вплотную подошли к Купянску. Они начали закрепление в промышленной зоне. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Российские войска готовятся взять в окружение группировку ВСУ. Украинские военные начали вывод своих сил из Купянска.

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Бойцы ВС РФ вплотную подошли к Купянску. Они начали закрепление в промышленной зоне. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Российские войска готовятся взять в окружение группировку ВСУ. Украинские военные начали вывод своих сил из Купянска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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