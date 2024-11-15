РКН не нашел изменений в качестве работы YouTube в России

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Роскомнадзор не подтвердил изменения в работе YouTube
Роскомнадзор не подтвердил изменения в работе YouTube Фото:

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора не зафиксировали изменений в качестве работы видеосервиса YouTube в России. Об этом сообщается на официальном сайте ЦМУ ССОП.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — говорится в сообщении ЦМУ ССОП. Там уточнили, что они не занимались проверкой качества работы сервиса.

Ранее в социальных сетях появилась информация о нормализации работы YouTube. Как стало известно корреспонденту URA.RU, распространяемая информация оказалась недостоверной. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен лично принять меры по решению вопроса, связанного с замедлением работы YouTube.

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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора не зафиксировали изменений в качестве работы видеосервиса YouTube в России. Об этом сообщается на официальном сайте ЦМУ ССОП. «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — говорится в сообщении ЦМУ ССОП. Там уточнили, что они не занимались проверкой качества работы сервиса. Ранее в социальных сетях появилась информация о нормализации работы YouTube. Как стало известно корреспонденту URA.RU, распространяемая информация оказалась недостоверной. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен лично принять меры по решению вопроса, связанного с замедлением работы YouTube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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