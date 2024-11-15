Житель Подмосковья купил квартиру со складом боеприпасов

В Лобне Московской области в квартире жилого дома под полом обнаружен склад боеприпасов, включая снаряды, мины, гранаты и патроны, сообщает пресс-служба Мособпожспаса. По информации ведомства, арсенал был найден во время ремонтных работ новыми хозяевами квартиры.
«В четверг, 14 ноября, работники 317-й пожарно-спасательной части территориального управления №1 ГКУ 'Мособлпожспас' работали на месте обнаружения арсенала с боеприпасами в одном из многоквартирных домов в городском округе Лобня», — рассказали представители Мособпожспаса. Их слова передает РИА Новости.
После обнаружения опасного арсенала были немедленно приняты меры по обеспечению безопасности жителей. По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части Руслана Фадеева, спасатели не только эвакуировали жильцов, но и организовали оцепление территории и вызвали саперов для обезвреживания найденных боеприпасов. Сейчас ситуацией занимается следственный комитет.
Ранее, 14 ноября, глава Лобни Анна Кротова сообщила, что житель города нашел под полом своей квартиры противопехотную осколочную мину. Об этом сообщила Анна Кротова, глава муниципалитета. Тогда же 38 человек были эвакуированы из здания и размещены в Доме культуры «Луговая».
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