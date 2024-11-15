Президент Абхазии Бжания и министры покинули администрацию в Сухуме

Депутаты парламента и министры Абхазии были вынуждены покинуть комплекс правительственных зданий в Сухуме из-за массовых беспорядков. Об этом сообщает местное издание «Нужная газета». Президент страны Аслан Бжания, предположительно, также покинул административное здание с охраной.
«Массовый исход из дворца на набережной. Кристина Озган (вице-премьер, министр экономики Абхазии) и депутаты парламента уходят из здания», — говорится в публикации издания, передает РИА Новости. Канал «Патриоты Абхазии» сообщает о предположительном уходе главы страны Аслана Бжании. В telegam-канале «Нужной газеты» было опубликовано видео, на котором видно, как представители власти республики спешно покидают зону беспорядков, передвигаясь по улицам Сухума.
Ранее у здания парламента в Абхазии собралась группа протестующих, которые потребовали отставки нынешнего президента страны. Они предложили президенту уйти в отставку добровольно.
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