Борисов: к 2030 году в космосе будет до 100 тысяч спутников

К 2030 году количество спутников в космосе может достигнуть 100 тысяч. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Темпы роста мировой космонавтики сегодня значительно выше, чем темпы роста мирового ВВП. Огромные инвестиции привлекаются. Темпы, планы: к 30-му году мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 до 100 тысяч спутников различного назначения», — отметил Юрий Борисов в рамках обсуждения национального проекта по развитию космической деятельности России с Владимиром Путиным.
Гендиректор отметил, что данный национальный проект станет ключевым в определении будущего развития российской космонавтики до 2030 года и с перспективой до 2036 года. Борисов подчеркнул, что осуществление проекта играет важную роль не только для обороноспособности страны, но и для развития всех отраслей национальной и мировой экономики.
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