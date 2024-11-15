Невеста известного певца Григория Лепса Аврора Киба столкнулась с трудностями самостоятельной жизни в Лондоне. Согласно ее личному блогу, девушка сожалеет, что решила переехать в столицу Великобритании, где ей приходится самостоятельно выполнять все бытовые обязанности.
«Когда-то я решила… поехать учиться в лучший колледж моды. И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса <...> я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!» — заявила Киба в своем блоге. Видео публикует «Пятый канал».
Помимо основных забот о доме, Киба заявила, что ей трудно адаптироваться к жизни в Лондоне. Девушка отметила серьезный контраст между привычными и комфортными условиями, которые были, и нынешними условиями.
Ранее Аврора Киба поделилась своими амбициями в области бизнеса и планами на будущее. При этом она не упомянула имя своего возлюбленного. Психолог и невролог Эрстея Дейс отмечала, что их отношения не носят характер истинной любви, а является лишь способом поддержания образа активности и привлекательности для общественности, сообщает «Национальная служба новостей».
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