Молодая невеста Лепса жалеет, что улетела жить в Лондон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аврора Киба заявила, что оказалась не готова к самостоятельной жизни в Лондоне
Аврора Киба заявила, что оказалась не готова к самостоятельной жизни в Лондоне Фото:

Невеста известного певца Григория Лепса Аврора Киба столкнулась с трудностями самостоятельной жизни в Лондоне. Согласно ее личному блогу, девушка сожалеет, что решила переехать в столицу Великобритании, где ей приходится самостоятельно выполнять все бытовые обязанности.

«Когда-то я решила… поехать учиться в лучший колледж моды. И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса <...> я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!» — заявила Киба в своем блоге. Видео публикует «Пятый канал».

Помимо основных забот о доме, Киба заявила, что ей трудно адаптироваться к жизни в Лондоне. Девушка отметила серьезный контраст между привычными и комфортными условиями, которые были, и нынешними условиями. 

Ранее Аврора Киба поделилась своими амбициями в области бизнеса и планами на будущее. При этом она не упомянула имя своего возлюбленного. Психолог и невролог Эрстея Дейс отмечала, что их отношения не носят характер истинной любви, а является лишь способом поддержания образа активности и привлекательности для общественности, сообщает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Невеста известного певца Григория Лепса Аврора Киба столкнулась с трудностями самостоятельной жизни в Лондоне. Согласно ее личному блогу, девушка сожалеет, что решила переехать в столицу Великобритании, где ей приходится самостоятельно выполнять все бытовые обязанности. «Когда-то я решила… поехать учиться в лучший колледж моды. И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса <...> я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!» — заявила Киба в своем блоге. Видео публикует «Пятый канал». Помимо основных забот о доме, Киба заявила, что ей трудно адаптироваться к жизни в Лондоне. Девушка отметила серьезный контраст между привычными и комфортными условиями, которые были, и нынешними условиями.  Ранее Аврора Киба поделилась своими амбициями в области бизнеса и планами на будущее. При этом она не упомянула имя своего возлюбленного. Психолог и невролог Эрстея Дейс отмечала, что их отношения не носят характер истинной любви, а является лишь способом поддержания образа активности и привлекательности для общественности, сообщает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...