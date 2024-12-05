«Госуслуги» не работают у части пользователей
На портале «Госуслуги» наблюдаются сбои. Пользователи сообщают, что страница на платформе не грузится.
По предварительной информации, «Госуслуги» недоступны из-за технических работ на сайте. Отмечается, что сбои наблюдаются только у части пользователей.
Сайт не загружается
В приложении портала также наблюдаются сбои
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