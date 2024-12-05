На портале госуслуг произошел сбой. Скрин

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«Госуслуги» не работают у части пользователей
«Госуслуги» не работают у части пользователей Фото:

На портале «Госуслуги» наблюдаются сбои. Пользователи сообщают, что страница на платформе не грузится.

По предварительной информации, «Госуслуги» недоступны из-за технических работ на сайте. Отмечается, что сбои наблюдаются только у части пользователей. 

Сайт не загружается
Сайт не загружается
Фото:
В приложении портала также наблюдаются сбои
В приложении портала также наблюдаются сбои
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На портале «Госуслуги» наблюдаются сбои. Пользователи сообщают, что страница на платформе не грузится. По предварительной информации, «Госуслуги» недоступны из-за технических работ на сайте. Отмечается, что сбои наблюдаются только у части пользователей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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