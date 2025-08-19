«Нравится это людям или нет»: Трамп высказал свое отношение к России

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что Россия обладает значительной военной мощью, независимо от того, нравится это кому-либо или нет. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.
«Россия — мощная военная держава. Нравится это или людям нет, но это мощная держава», — сказал Трамп в эфире Fox News.
В Белом доме 18 августа состоялась встреча с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров. В Вашингтон прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
После переговоров с президентом США Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. При этом украинская сторона не ставит условием для дальнейших переговоров с Россией заключение перемирия. Глава Белого дома сказал, что не намерен принимать участие в первой встрече между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.