Несколько стран хотят отправить свои войска на Украину

Европейские лидеры обсуждают этот вопрос на фоне конфликта между Россией и Украиной
Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность отправки своих войск на территорию Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам Трампа, европейские лидеры обсуждают этот вопрос на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.
