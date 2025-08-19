Несколько стран хотят отправить свои войска на Украину

Трамп: страны Европы планируют отправить войска на Украину
Европейские лидеры обсуждают этот вопрос на фоне конфликта между Россией и Украиной
Европейские лидеры обсуждают этот вопрос на фоне конфликта между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность отправки своих войск на территорию Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам Трампа, европейские лидеры обсуждают этот вопрос на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

