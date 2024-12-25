На месте крушения самолета в Казахстане погибли четыре человека

Непосредственно на месте крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мангистауской области Казахстана со ссылкой на службу скорой помощи.
«Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета», — передает пресс-служба областной администрации. Сейчас продолжаются поиски остальных тел. В больницы доставлены 27 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 из них, они в реанимации. Среди раненых — двое детей. В Актау открыт оперативный штаб.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился утром 25 декабря вблизи города Актау. Лайнер летел из Баку в Грозный. На его борту находились 69 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Выжили 32 человека. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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