На месте крушения самолета в Казахстане погибли четыре человека

25 декабря 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

На месте крушения найдены тела четырех погибших Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный Непосредственно на месте крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мангистауской области Казахстана со ссылкой на службу скорой помощи. «Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета», — передает пресс-служба областной администрации. Сейчас продолжаются поиски остальных тел. В больницы доставлены 27 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 из них, они в реанимации. Среди раненых — двое детей. В Актау открыт оперативный штаб. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился утром 25 декабря вблизи города Актау. Лайнер летел из Баку в Грозный. На его борту находились 69 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Выжили 32 человека. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Непосредственно на месте крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мангистауской области Казахстана со ссылкой на службу скорой помощи. «Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета», — передает пресс-служба областной администрации. Сейчас продолжаются поиски остальных тел. В больницы доставлены 27 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 из них, они в реанимации. Среди раненых — двое детей. В Актау открыт оперативный штаб. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился утром 25 декабря вблизи города Актау. Лайнер летел из Баку в Грозный. На его борту находились 69 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Выжили 32 человека. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.