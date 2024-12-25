На месте крушения самолета в Казахстане погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Екатеринбург , носилки, каталка больничная, госпитализация, скорая помощь
На месте крушения найдены тела четырех погибших Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Непосредственно на месте крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мангистауской области Казахстана со ссылкой на службу скорой помощи.

«Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета», — передает пресс-служба областной администрации. Сейчас продолжаются поиски остальных тел. В больницы доставлены 27 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 из них, они в реанимации. Среди раненых — двое детей. В Актау открыт оперативный штаб.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился утром 25 декабря вблизи города Актау. Лайнер летел из Баку в Грозный. На его борту находились 69 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Выжили 32 человека. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Непосредственно на месте крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мангистауской области Казахстана со ссылкой на службу скорой помощи. «Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета», — передает пресс-служба областной администрации. Сейчас продолжаются поиски остальных тел. В больницы доставлены 27 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 из них, они в реанимации. Среди раненых — двое детей. В Актау открыт оперативный штаб. Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) разбился утром 25 декабря вблизи города Актау. Лайнер летел из Баку в Грозный. На его борту находились 69 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Выжили 32 человека. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...