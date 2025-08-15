Российская делегация уже прибыла на место встречи президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров предстал перед общественностью в свитере с надписью «СССР» челябинского бренда. Также американский лидер успел дать небольшое интервью российским журналистам, где назвал Путина отличным парнем. До начала переговоров глав государств в Анкоридже (Аляска) остаются считанные часы. Планируется, что они начнутся в 22:30 (мск). Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Лавров приехал на Аляску в патриотичном свитере
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Аляску, надев свитер с надписью «СССР» челябинского бренда SelSovet. Основательница марки Екатерина Варлакова подтвердила журналистам, что МИД РФ делало закупки соответствующей одежды в 2025 году. Причем сама женщина удивилась, что лично Лавров носит данный свитер.
Глава МИД РФ также поделился с журналистами своим самочувствием перед исторической встречей Путина и Трампа. Отвечая на вопрос о том, испытывает ли он мандраж, Лавров невозмутимо переспросил, мол, что это такое. Лавров еще до этого подчеркивал, что Москва готова к встрече с Вашингтоном. Российский дипломат подчеркнул, что у России есть четкая позиция и аргументы.
Трамп назвал Путина хорошим парнем, а Россию — великой державой
Перед личной встречей с российским коллегой Дональд Трамп успел дать интервью российским журналистам. Он подчеркнул значимость предстоящего мероприятия, а также сделал ряд комплиментов Путину. Он назвал российского лидера потрясающим человеком и отличным парнем. Трамп также выразил надежду на налаживание торговли между Россией и США. Он также назвал РФ великой державой.
Ожидается, что на переговорах лидеры обсудят ключевые вопросы двустороннего взаимодействия и возможности укрепления сотрудничества в экономике и торговле. В Вашингтоне также рассчитывают на продвижение по ряду международных тем.
Прогнозы по переговорам и неожиданная остановка Путина перед США
Президент России Владимир Путин накануне поездки в США прибыл в Магадан с рабочим визитом в рамках регионального турне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Он отметил, что Магадан стал логичной остановкой президента на пути к следующему этапу — визиту на Аляску. Путин никогда не упускает возможности с учетом географии страны оптимизировать свой маршрут, чтобы извлечь из поездки максимальную пользу, подчеркнул Песков.
В Кремле также раскрыли, о чем будут говорить Путин с Трампом в Анкоридже. На повестке дня будет урегулирование украинского конфликта, отметил Песков. Он также обратил внимание на то, что США и Россия готовы решать проблемные вопросы за столом переговоров. И такая политическая воля со стороны глав государств крайне редка, особенно в настоящее время среди европейских политиков, подытожил представитель Кремля.
Ирония Захаровой и неожиданный гость на переговорной площадке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала появление лося возле площадки российско-американских переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Она сопоставила животное с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что тот отчаянно пытается попасть на переговоры Путина и Трампа любым способом.
«Зеленский уже не знает, что придумать», — иронично написала Мария Захарова, опубликовав кадры лося. Об этом она написала в своем telegram-канале.
NYT: историческая встреча — победа России
Как сообщает The New York Times, сам факт организации личной встречи лидеров двух стран уже расценивается как дипломатическая победа России, независимо от итогов обсуждения украинского вопроса. По мнению журналистов, участие России в переговорах такого уровня свидетельствует о завершении периода международной изоляции. Для Москвы эта встреча предоставляет возможность вновь заявить о себе как об активном участнике глобальной политики. NBC также передает, что Трамп намерен поприветствовать Путина по прибытии в Анкоридж. Трамп уже вылетел на Аляску.
Согласно официальной программе переговоров на Аляске, сначала Владимир Путин и Дональд Трамп проведут личную беседу, затем к ним присоединятся делегации обеих стран. Украинская сторона участия в мероприятии не принимает — присутствие Владимира Зеленского и представителей Киева не запланировано.
