«Более ста»: губернатор Рязанской области отчитался о погибших и пострадавших при взрыве на заводе

Более ста человек пострадали из-за взрыва на заводе в Рязанской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня Фото:
новость из сюжета
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

В результате взрыва на заводе в Рязанской области, предварительно, погибло пять человек. Пострадавших более ста. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.

«По предварительной информации погибло пять человек. Более ста пострадали», — написал Малков в своем telegram-канале. Он сообщил, что многие травмы получены из-за осколков стекла, выбитых взрывной волной. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Малков лично находится на месте трагедии.

В Шиловском районе Рязанской области утром в производственном цехе завода «Эластик» произошло возгорание, которое привело к взрыву. Работников экстренно эвакуировали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва на заводе в Рязанской области, предварительно, погибло пять человек. Пострадавших более ста. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков. «По предварительной информации погибло пять человек. Более ста пострадали», — написал Малков в своем telegram-канале. Он сообщил, что многие травмы получены из-за осколков стекла, выбитых взрывной волной. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Малков лично находится на месте трагедии. В Шиловском районе Рязанской области утром в производственном цехе завода «Эластик» произошло возгорание, которое привело к взрыву. Работников экстренно эвакуировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...