«Более ста»: губернатор Рязанской области отчитался о погибших и пострадавших при взрыве на заводе

В результате взрыва на заводе в Рязанской области, предварительно, погибло пять человек. Пострадавших более ста. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.
«По предварительной информации погибло пять человек. Более ста пострадали», — написал Малков в своем telegram-канале. Он сообщил, что многие травмы получены из-за осколков стекла, выбитых взрывной волной. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Малков лично находится на месте трагедии.
В Шиловском районе Рязанской области утром в производственном цехе завода «Эластик» произошло возгорание, которое привело к взрыву. Работников экстренно эвакуировали.
