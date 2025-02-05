«Война и музыка»: в прокат выходит фильм Сарика Андреасяна про ВОВ

Фильм «Война и музыка» режиссера Сарика Андреасяна выйдет в прокат 6 февраля 2025 года. Выход картины приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и в ней рассказывается простых солдатах, большой дружбе и великой силе музыки. Подробнее о ленте — в материале URA.RU.
Сюжет фильма
В июне 1941 года трое друзей из небольшого армянского населенного пункта отправились на фронт. Среди них были учитель Геворг (Сергей Мелконян), недавно женатый Сурен (Давид Мхитарян) и Арташес (Давид Котов-Оганесян), сын местного священника. Вторая мировая война неожиданно прервала их спокойную жизнь и кардинально изменила их будущее.
В условиях войны они находят утешение и силу в музыке. Друзья берут с собой на фронт свои любимые музыкальные инструменты: аккордеон, армянский барабан дхол и дудук. Игра на этих инструментах помогает им не только поддерживать моральный дух своих сослуживцев, но и вдохновляет на создание музыкального лейтмотива, который стал бы символом ожидаемой победы. Благодаря дружбе и музыке они переживают жестокие бои, и встречают победу в Берлине.
Режиссер Андреасян о фильме
Сюжет фильма вдохновлен реальными историями людей, сообщил режиссер картины Сарик Андреасян. По его словам, существуют документальные съемки, где армяне танцуют свой народный танец кочары у Рейхстага. Режиссера детства привлекала эта история, поэтому он решил воплотить ее в жизнь.
Изучая материалы, Андреасян убедился, что люди, дошедшие до Берлина со своими музыкальными инструментами, действительно были на войне и совершили героический подвиг.
«Наша история — о трех музыкантах, которые идут на войну и проходят от Армении до Берлина через весь Советский Союз, через весь ад и всю войну», — прокомментировал режиссер фильма Сарик Андреасян.
Несмотря на то, что авторы картины отдают дань уважения всем тем, кто прошел Великую Отечественную войну или напрямую столкнулся с ее последствиями, фильм в первую очередь рассказывает про жизнь и про любовь к жизни. «Мы хотим, чтобы зритель испытал чувство гордости за свою страну, за своих родных», — рассказал режиссер.
Актеры и роли
Для Давида Мхитареля, Сергея Мелконяна и Антона Левина, сыгравших в картине главные роли, этот фильм стал дебютной большой работой в кино. Актеры снимались в эпизодических ролях многих громких проектов. «Война и музыка» станет первым фильмом, где они исполнят главные роли.
В ленте также снялись Давид Котов-Оганесян, Алексей Кирсанов, Евгений Шириков. Звезда светских хроник и главный «мажор» страны Павел Прилучный сыграл майора Ильина. По словам Прилучного, это история о простых людях, которые смогли пронести любовь к своим близким, друзьям и товарищам сквозь невероятные трудности. И, конечно, о любви к музыке, в которой они находили спасение и отдушину.
«При подготовке к такой роли важно идти на поводу своих внутренних ощущений, потому что у нас на генетическом уровне заложена та боль, через которую прошла каждая семья в нашей стране. Мой герой, майор Ильин, это больше про собирательный образ, нежели про конкретную личность, потому что он воплощает в себе мужество, стойкость, честь, любовь к отчизне. В этом проекте нет обезличенных персонажей, тут каждый со своей историей», — поделился актер Павел Прилучный.
В новом кинопроекте роль Каринэ исполнила Зепюр Брутян, супруга актера Павла Прилучного. Также в фильме предстоит увидеть жену режиссера Сарика Андреасяна Лизу Моряк, которая воплотит на экране образ медсестры Риты.
Алексей Кирсанов благодаря картине «Война и музыка» получил возможность сыграть старшего лейтенанта Голикова. Ольга Волкова, известная своей ролью тещи в сериале «Папины дочки», а также участием в проектах «Манюня» и «Небеса обетованные», в этот раз воплотит на экране образ няни. Еще одна звезда «Жизни по вызову» Олег Каменщиков в этот раз сыграет сержанта Иванова. По словам Каменщикова, его герой в этом фильме воплощает образ обычного русского солдата.
“Память о Великой Отечественной Войне для моего поколения — это нечто святое и сакральное. Настоящая война — это не атаки и крики «Вперед!». Это ее каждодневность. Это быт, если хотите. Обыденной становится даже смерть, как бы ужасно это ни звучало. Мой герой, сержант Иванов, он и воплощает образ обычного русского солдата. Надо кашей ребят накормить? По-отечески накормит. Надо врага бить? Будет бить. Надо умереть? Умрет. Именно на таких солдатах Победа и ковалась», — заявил актер.
В фильме также задействованы Анна Егоян, Михаил Тарабукин, Павел Комаров и другие.
Производство фильма
Сценарий написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков, которые ранее уже неоднократно сотрудничали с Сариком Андреасяном. Сценаристы приняли участие в производстве его фильмов «Мужское слово», «Гудбай, Америка», «Непрощенный» и сериалов «Чикатило» и «Тень Чикатило». Производством «Войны и музыки» занималась «Кинокомпания братьев Андреасян», которая в том числе известна телевизионным сериалом про девочку Манюню, а также снимала сказку «Домовенок Кузя» и фильм «Онегин» по поэме Пушкина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.