14 февраля 2025

Оператор Первого вышел на связь после ранения в Курской области

Оператор Первого канала Шолмов заявил, что с ним все хорошо
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние Шолмова после инцидента оценивается как удовлетворительное
Состояние Шолмова после инцидента оценивается как удовлетворительное Фото:

Оператор Первого канала Юрий Шолмов, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ, заявил, что с ним все хорошо, после лечения собирается вернуться в Курскую область. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Со мной все хорошо, сейчас доктора посмотрели еще раз рану, сейчас они ее перевязывают, обеззараживают и заматывают. Все будет хорошо. Сейчас я чуть-чуть подлечусь и еще, скорее всего, приеду сюда (в Курскую область — прим. URA.RU)», — сказал Шолмов.

Шолмов, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области, был доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, состояние Шолмова стабилизировалось и сейчас оценивается как удовлетворительное. Медицинский осмотр показал, что у Шолмова минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма (контузия).

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Оператор Первого канала Юрий Шолмов, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ, заявил, что с ним все хорошо, после лечения собирается вернуться в Курскую область. Об этом он сообщил в эфире Первого канала. «Со мной все хорошо, сейчас доктора посмотрели еще раз рану, сейчас они ее перевязывают, обеззараживают и заматывают. Все будет хорошо. Сейчас я чуть-чуть подлечусь и еще, скорее всего, приеду сюда (в Курскую область — прим. URA.RU)», — сказал Шолмов. Шолмов, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области, был доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, состояние Шолмова стабилизировалось и сейчас оценивается как удовлетворительное. Медицинский осмотр показал, что у Шолмова минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма (контузия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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