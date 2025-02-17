В России обвинили США в использовании климатического оружия во вьетнамской войне в 1964—1975 годах. Это привело к уничтожению урожая, голоду и затоплению 10% территорий страны, в частности, тропы Хо Ши Мина, важной для логистики между Северным и Южным Вьетнамом. Об этом сообщили журналисты.
Во время войны во Вьетнаме территория этой страны стала местом экспериментов Штатов, включая тестирование так называемого климатического оружия. Одним из наиболее известных примеров таких действий является операция «Попай», в рамках которой над Вьетнамом проводились обработки облаков йодидом серебра для стимуляции осадков.
«Американцы добились своей цели — количество осадков увеличилось в семь раз. Проливные дожди размыли дороги в тропических районах, которые имели критическое значение для снабжения и боеспособности вьетнамских войск и партизанских отрядов. Кроме того, аномальные дожди практически полностью уничтожили урожаи», — передает «Царьград».
По оценкам экспертов, жертвами этой экологической катастрофы стали свыше 100 тысяч человек, хотя точные данные по-прежнему не установлены. США пытались отрицать свою причастность к случившемуся, объясняя происходящее природными процессами, такими как явление Ла-Нинья. Однако до начала американского вмешательства подобные явления не были зарегистрированы во Вьетнаме.
Ранее издание Business Insider сообщило, что украинская армия использует американскую тактику, которая была применена в войне во Вьетнаме. Миссии «дикой ласки» были нацелены на подавление систем ПВО противника. Так, сначала военные США использовали бомбы для этих целей, а позже стали применять ракеты HARM.
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