BI: авиация ВСУ использует тактику США в войне во Вьетнаме

12 мая 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Украинская авиация использует тактику «диких ласк», пишет BI Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины используют тактику американской авиации во времена войны во Вьетнаме в 1964—1975 годах. Об этом написали в издании Business Insider. «Судя по видеозаписям последних месяцев, украинские пилоты выполняют так называемые миссии „дикой ласки“», — говорится в материале. Уточняется, что эту тактику первыми начали использовать США во время конфликта во Вьетнаме. Миссии «дикой ласки» были нацелены на подавление вражеских систем противовоздушной обороны. Сначала американцы использовали бомбы, однако позже стали применять для этих целей ракеты HARM. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины используют тактику американской авиации во времена войны во Вьетнаме в 1964—1975 годах. Об этом написали в издании Business Insider. «Судя по видеозаписям последних месяцев, украинские пилоты выполняют так называемые миссии „дикой ласки“», — говорится в материале. Уточняется, что эту тактику первыми начали использовать США во время конфликта во Вьетнаме. Миссии «дикой ласки» были нацелены на подавление вражеских систем противовоздушной обороны. Сначала американцы использовали бомбы, однако позже стали применять для этих целей ракеты HARM.