BI: авиация ВСУ использует тактику США в войне во Вьетнаме

Украинская авиация использует тактику «диких ласк», пишет BI
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины используют тактику американской авиации во времена войны во Вьетнаме в 1964—1975 годах. Об этом написали в издании Business Insider.
«Судя по видеозаписям последних месяцев, украинские пилоты выполняют так называемые миссии „дикой ласки“», —
Миссии «дикой ласки» были нацелены на подавление вражеских систем противовоздушной обороны. Сначала американцы использовали бомбы, однако позже стали применять для этих целей ракеты HARM.
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