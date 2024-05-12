BI: авиация ВСУ использует тактику США в войне во Вьетнаме

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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, всу, ввс украины,  stock
Украинская авиация использует тактику «диких ласк», пишет BI Фото:
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Вооруженные силы Украины используют тактику американской авиации во времена войны во Вьетнаме в 1964—1975 годах. Об этом написали в издании Business Insider.

«Судя по видеозаписям последних месяцев, украинские пилоты выполняют так называемые миссии „дикой ласки“», — говорится в материале. Уточняется, что эту тактику первыми начали использовать США во время конфликта во Вьетнаме.

Миссии «дикой ласки» были нацелены на подавление вражеских систем противовоздушной обороны. Сначала американцы использовали бомбы, однако позже стали применять для этих целей ракеты HARM.

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Вооруженные силы Украины используют тактику американской авиации во времена войны во Вьетнаме в 1964—1975 годах. Об этом написали в издании Business Insider. «Судя по видеозаписям последних месяцев, украинские пилоты выполняют так называемые миссии „дикой ласки“», — говорится в материале. Уточняется, что эту тактику первыми начали использовать США во время конфликта во Вьетнаме. Миссии «дикой ласки» были нацелены на подавление вражеских систем противовоздушной обороны. Сначала американцы использовали бомбы, однако позже стали применять для этих целей ракеты HARM.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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