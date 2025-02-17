В Минздраве забили тревогу из-за хронических заболеваний школьников

Результаты профилактических осмотров показывают, что около 15% детей в России страдают от хронических заболеваний, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. По ее словам, среди школьников преобладают: болезни глаз, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, а также ожирение и заболевания эндокринной системы.
«Если говорить о тех детях, которые имеют заболевания, и общей заболеваемости, то получается, что три четверти в числе этих заболеваний к подростковому периоду занимают болезни глаз и их придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата», — рассказала Котова на заседании комитета Госдумы по просвещению, ее слова приводит ТАСС. По ее словам, проблемы, связанные с питанием, не ограничиваются только заболеваниями органов пищеварения, но и включают проблемы с эндокринной системой, в частности ожирение. По ее словам, около 15% детей имеют хронические заболевания в стадии компенсации или декомпенсации.
Она также указала, что группы здоровья являются важным инструментом для определения необходимости в диспансерном наблюдении и медицинской помощи. Эта классификация помогает школьным врачам и родителям понять, какие дети нуждаются в особом внимании, дополнительных обследованиях или вмешательствах.
Ранее врач предупредила россиян о скрытом пороке сердца, способном вызвать внезапную смерть. Такие симптомы, как боль в груди, одышка при физической нагрузке, перебои в работе сердца, отеки ног и посинение губ или пальцев могут свидетельствовать о скрытом пороке сердца, рассказала URA.RU врач «СберЗдоровья» Анастасия Поскакалова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.