В России растет производство мясной продукции

В России наблюдается увеличение производства скота и птицы для убоя в сельскохозяйственных предприятиях. Об этом пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации рассказала URA.RU.
«В 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 млн тонн. Положительная динамика сохраняется и с начала текущего года — в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%», — передает URA.RU сообщение пресс-службы.
В Минсельхозе сообщили, что для развития животноводства в России реализуется комплекс мер поддержки, включая льготное кредитование (до 15 лет) и прямую помощь на региональном и федеральном уровнях. Благодаря этому растет сырьевая база и увеличивается производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2023 году в России было произведено 2,5 миллионов тонн колбасных изделий (+1,6% к 2022 году), 4,9 миллионов тонн мясных полуфабрикатов (+4,7%) и 913 тысяч тонн мясных консервов (+1,9%).
Самообеспеченность мясом и мясными продуктами превышает 100%. По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, рост производства связан с увеличением спроса на животный белок из-за роста доходов населения. Эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение потребления мясной продукции к 2025 году.
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