Врач предупредил о скрытом пороке сердца, способном вызвать внезапную смерть

Такие симптомы, как боль в груди, одышка при физической нагрузке, перебои в работе сердца, отеки ног и посинение губ или пальцев могут свидетельствовать о скрытом пороке сердца, способном вызвать даже остановку сердца. Об этом рассказала URA.RU врач СберЗдоровья Анастасия Поскакалова.
«Часто пациентов беспокоит боль в грудной клетке и одышка, особенно при физической нагрузке, ощущение перебоев в работе сердца, отеки ног, иногда посинение губ и пальцев. При появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку некоторые пороки сердца увеличивают риск внезапной сердечной смерти», — заявила Поскакалова. Она также порекомендовала в срочном порядке обратиться к врачу при обнаружении у себя подобных симптомов.
По словам врача, ежегодная диспансеризация может помочь в раннем выявлении скрытых пороков сердца. Например, они могут обнаружиться при проведении ЭКГ или эхокардиографии. Она предупредила, что при отсутствии лечения может возникнуть, например, хроническая сердечная недостаточность, при котором сердце не справляется со своими функциями и задерживает жидкость в организме
Также при наличии какого-либо порока сердца увеличивается шанс возникновения инфекционного эндокардита (нарушения ритма сердца). Некоторые из них также способствуют образованию тромбов, что может вызвать инсульт. Поэтому регулярное медицинское обслуживание и своевременное лечение необходимы для предотвращения серьезных последствий.
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