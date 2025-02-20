В Санкт-Петербурге криминальному авторитету Владимиру Кулибабе предъявлено новое обвинение в организации убийства, произошедшего в 1995 году, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ранее на суде присяжных Кулибабу единодушно признали виновным в двойном убийстве, а его сообщника Владимира Карпинского оправдали и оставили под домашним арестом.
«В производстве следователей по расследованию особо важных дел находится уголовное дело, возбужденное в марте 1995 года, по факту убийства Александра Боброва. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Владимира Кулибабы к совершению указанного преступления», — сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Убийство Александра Боброва, произошедшее 14 марта 1995 года, долгое время оставалось нераскрытым. Следствие выяснило, что Кулибаба был организатором преступной группы, в которую входили различные участники, включая Дмитрия Скворцова. По версии следствия, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения между Бобровым и членами банды. Кулибаба, используя свои связи, привлек для исполнения преступления знакомого жертвы, который не входил в состав группировки. Этот человек, воспользовавшись доверием Боброва, обеспечил доступ исполнителю убийства в его квартиру. Исполнитель, вооруженный пистолетом с глушителем, произвел три выстрела в голову Боброва, после чего скрылся с места преступления. За свою роль в организации убийства Кулибаба был обвинен по нескольким статьям УК РСФСР, включая организацию убийства при отягчающих обстоятельствах.
Сейчас Скворцов находится в розыске, а исполнитель убийства скончался в 2003 году. В отношении пособника убийства уже вынесен обвинительный приговор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.