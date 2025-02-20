Приставы закрыли два магазина «Светофор» в Москве из-за нарушений

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Два магазина сети «Светофор» закрыты за западе Москвы
Два магазина сети «Светофор» закрыты за западе Москвы Фото:

Судебные приставы закрыли два продуктовых магазина сети «Светофор», расположенных на западе Москвы. Сообщается, что в ходе проверки торговых точек, в их работе было выявлено несколько нарушений. 

«Судебные приставы-исполнители Солнцевского отдела судебных приставов ГУ ФССП по Москве приостановили деятельность двух продуктовых магазинов с низкими ценами, где были выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения», — сообщили в ведомстве. Информацию передает агентство ТАСС. 

Во время проверки выяснилось, что на некоторых товаров не было маркировки изготовителя. А у некоторых продуктов, размещенных на прилавках, истек срок годности.

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский сообщал о том, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить сеть магазинов низких цен «Светофор». Он считает, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции. 

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Судебные приставы закрыли два продуктовых магазина сети «Светофор», расположенных на западе Москвы. Сообщается, что в ходе проверки торговых точек, в их работе было выявлено несколько нарушений.  «Судебные приставы-исполнители Солнцевского отдела судебных приставов ГУ ФССП по Москве приостановили деятельность двух продуктовых магазинов с низкими ценами, где были выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения», — сообщили в ведомстве. Информацию передает агентство ТАСС.  Во время проверки выяснилось, что на некоторых товаров не было маркировки изготовителя. А у некоторых продуктов, размещенных на прилавках, истек срок годности. Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский сообщал о том, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить сеть магазинов низких цен «Светофор». Он считает, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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