Приставы закрыли два магазина «Светофор» в Москве из-за нарушений

Судебные приставы закрыли два продуктовых магазина сети «Светофор», расположенных на западе Москвы. Сообщается, что в ходе проверки торговых точек, в их работе было выявлено несколько нарушений.
«Судебные приставы-исполнители Солнцевского отдела судебных приставов ГУ ФССП по Москве приостановили деятельность двух продуктовых магазинов с низкими ценами, где были выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения», — сообщили в ведомстве. Информацию передает агентство ТАСС.
Во время проверки выяснилось, что на некоторых товаров не было маркировки изготовителя. А у некоторых продуктов, размещенных на прилавках, истек срок годности.
Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский сообщал о том, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить сеть магазинов низких цен «Светофор». Он считает, что «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции.
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