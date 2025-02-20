Baza: сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

В Азовском море тонет сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий три тысячи тонн кукурузы. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
Судно следовало из Ростова-на-Дону в Самсун (Турция), однако из-за пробоины не смогло двигаться дальше. «Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море. Судно получило пробоину неподалеку от порта Азов», — передает telegram-канал.
Экипаж судна решил не подавать сигнал бедствия, а лишь запросил разрешение на вход в порт Азов для проведения ремонтных работ. Однако заход в порт будет возможен после повышения уровня воды в море, потому что из-за большой осадки сухогруз может сесть на мель. На данный момент на помощь судну выдвинулись ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».
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