Baza: сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

20 февраля 2025 в 14:33 Размер текста - 17 +

Сухогруз с кукурузой на борту получил пробоину Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Азовском море тонет сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий три тысячи тонн кукурузы. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Судно следовало из Ростова-на-Дону в Самсун (Турция), однако из-за пробоины не смогло двигаться дальше. «Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море. Судно получило пробоину неподалеку от порта Азов», — передает telegram-канал. Экипаж судна решил не подавать сигнал бедствия, а лишь запросил разрешение на вход в порт Азов для проведения ремонтных работ. Однако заход в порт будет возможен после повышения уровня воды в море, потому что из-за большой осадки сухогруз может сесть на мель. На данный момент на помощь судну выдвинулись ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Азовском море тонет сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий три тысячи тонн кукурузы. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Судно следовало из Ростова-на-Дону в Самсун (Турция), однако из-за пробоины не смогло двигаться дальше. «Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море. Судно получило пробоину неподалеку от порта Азов», — передает telegram-канал. Экипаж судна решил не подавать сигнал бедствия, а лишь запросил разрешение на вход в порт Азов для проведения ремонтных работ. Однако заход в порт будет возможен после повышения уровня воды в море, потому что из-за большой осадки сухогруз может сесть на мель. На данный момент на помощь судну выдвинулись ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».