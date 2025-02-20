Baza: сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка, судно
Сухогруз с кукурузой на борту получил пробоину Фото:

В Азовском море тонет сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий три тысячи тонн кукурузы. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

Судно следовало из Ростова-на-Дону в Самсун (Турция), однако из-за пробоины не смогло двигаться дальше. «Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море. Судно получило пробоину неподалеку от порта Азов», — передает telegram-канал.

Экипаж судна решил не подавать сигнал бедствия, а лишь запросил разрешение на вход в порт Азов для проведения ремонтных работ. Однако заход в порт будет возможен после повышения уровня воды в море, потому что из-за большой осадки сухогруз может сесть на мель. На данный момент на помощь судну выдвинулись ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».

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В Азовском море тонет сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий три тысячи тонн кукурузы. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Судно следовало из Ростова-на-Дону в Самсун (Турция), однако из-за пробоины не смогло двигаться дальше. «Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море. Судно получило пробоину неподалеку от порта Азов», — передает telegram-канал. Экипаж судна решил не подавать сигнал бедствия, а лишь запросил разрешение на вход в порт Азов для проведения ремонтных работ. Однако заход в порт будет возможен после повышения уровня воды в море, потому что из-за большой осадки сухогруз может сесть на мель. На данный момент на помощь судну выдвинулись ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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