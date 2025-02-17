Минпросвещения озаботилось качеством питания детей в школах

Министерство просвещения РФ активно работает над улучшением качества питания в школах, особенно для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев сообщил, что для более чем 30 тысяч детей с ОВЗ стандартное меню не подходит по медицинским показаниям.
«Это, конечно, хорошо, но из них более чем 30 тысяч детей — им такая еда противопоказана. Поэтому проводится работа вместе с коллегами из медицинских учреждений по организации отдельного питания для этих категорий, диетического, лечебного питания», — уточнил Бугаев. Его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул, что Минпросвещения успешно наладило процесс публикации меню на официальных сайтах образовательных организаций. Так, в 70 регионах РФ все школы опубликовали свои меню на своих интернет-ресурсах, что делает процесс контроля и выбора питания более прозрачным и доступным для родителей и учащихся.
Ранее «Единая Россия» ответила на главный запрос школьников и их родителей — снижение учебной нагрузки. С таким предложением в рамках подготовки новой Стратегии развития образования выступил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.
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