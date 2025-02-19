ГИБДД Петербурга массово проверила автомобили с иностранными номерами

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга провели масштабный рейд с целью проверки автомобилей на иностранных номерах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Сотрудники Госавтоинспекции провели специализированный рейд, целью которого стала проверка машин на иностранных номерах. Водители таких авто зачастую не спешат ставить свое транспортере средство на регистрационный учет», — пишет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Из-за неучета в российских регистрационных системах, водители избегают ответственности за дорожные нарушения.
В рамках рейда было проверено около двух тысяч автомобилей. Большая часть остановленных водителей оказались гражданами государств ближнего зарубежья и прибалтийских республик. Составлено 1218 административных протоколов на основании данных, полученных из специализированной базы, где уже зарегистрированы тысячи нарушений и неоплаченные штрафы на общую сумму около одного миллиона рублей.
В ходе рейда были приняты строгие меры в отношении нарушителей: около ста автомобилей были помещены на спецстоянку, включая 33 автомобиля с измененными номерами агрегатов. Кроме того, 87 водителей, не оплативших штрафы в срок, теперь столкнутся с необходимостью уплаты в двойном размере для избежания административного ареста. В рамках рейда также было проведено медицинское освидетельствование 18 водителей, а пять человек были протоколированы за отказ от прохождения данной процедуры. Важно отметить, что 81 водитель был доставлен в территориальные отделы полиции за нарушения миграционного законодательства.
Финальным этапом рейда стало обновление единой базы данных Госавтоинспекции, куда была внесена информация о всех остановленных автомобилях и их владельцах. Теперь любое дальнейшее нарушение ПДД будет автоматически фиксироваться и соответствующая информация будет направляться владельцам автомобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.