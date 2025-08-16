В центре борьбы с украинскими колл-центрами рассказали о новом способе обмана россиян

Мошенники начали использовать файлы vcf для подмены контактов в телефоне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники нашли новый способ для обмана, связанный с подменой контактов
Мошенники нашли новый способ для обмана, связанный с подменой контактов Фото:

Мошенники начали использовать файлы vcf для подмены контактов в телефонной книге россиян. Об этом сообщают в центре борьбы с украинскими колл-центрами.

«Мошенники постоянно ищут новые способы обмана. Один из таких методов, набирающий популярность, использует безобидный на первый взгляд файл — .vcf (vCard File)», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Кроме того, эксперты объясняют, что при получении такого файла мессенджер предлагает пользователю добавить или обновить контакт в телефонной книге. Номер мошенников может заменять реальный номер банка или другого важного контакта. Впоследствии злоумышленники звонят с целью выманить деньги или получить конфиденциальные данные, представляясь сотрудниками банка или службы безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники начали использовать файлы vcf для подмены контактов в телефонной книге россиян. Об этом сообщают в центре борьбы с украинскими колл-центрами. «Мошенники постоянно ищут новые способы обмана. Один из таких методов, набирающий популярность, использует безобидный на первый взгляд файл — .vcf (vCard File)», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, эксперты объясняют, что при получении такого файла мессенджер предлагает пользователю добавить или обновить контакт в телефонной книге. Номер мошенников может заменять реальный номер банка или другого важного контакта. Впоследствии злоумышленники звонят с целью выманить деньги или получить конфиденциальные данные, представляясь сотрудниками банка или службы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...