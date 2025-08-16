В центре борьбы с украинскими колл-центрами рассказали о новом способе обмана россиян

Мошенники начали использовать файлы vcf для подмены контактов в телефонной книге россиян. Об этом сообщают в центре борьбы с украинскими колл-центрами.
«Мошенники постоянно ищут новые способы обмана. Один из таких методов, набирающий популярность, использует безобидный на первый взгляд файл — .vcf (vCard File)», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Кроме того, эксперты объясняют, что при получении такого файла мессенджер предлагает пользователю добавить или обновить контакт в телефонной книге. Номер мошенников может заменять реальный номер банка или другого важного контакта. Впоследствии злоумышленники звонят с целью выманить деньги или получить конфиденциальные данные, представляясь сотрудниками банка или службы безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.