Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США

Россия выходит победительницей с переговоров с США, которые проходили в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас.
«Прямо сейчас, если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне являются победителями. Они уже все выиграли», — передает слова Каллас издание Euractiv. Она добавила, что россияне демонстрируют уверенность, утверждая, что все приходят к ним с предложениями, которые они хотят.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и России. На встрече стороны выразили намерение улучшить двусторонние отношения и возобновить контакты после СВО, в то время как Запад предложил поэтапное решение конфликта на Украине. Сопредседатель фракции по Украине в Палате представителей США Джейк Охинклосс также сообщил, что Россия победила в первом раунде переговоров. По итогам встречи, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли успешно, передает «Царьград».
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