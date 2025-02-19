Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США

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Россияне на переговорах выглядели уверенными, заявила Каллас
Россияне на переговорах выглядели уверенными, заявила Каллас Фото:
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Россия выходит победительницей с переговоров с США, которые проходили в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас.

«Прямо сейчас, если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне являются победителями. Они уже все выиграли», — передает слова Каллас издание Euractiv. Она добавила, что россияне демонстрируют уверенность, утверждая, что все приходят к ним с предложениями, которые они хотят.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и России. На встрече стороны выразили намерение улучшить двусторонние отношения и возобновить контакты после СВО, в то время как Запад предложил поэтапное решение конфликта на Украине. Сопредседатель фракции по Украине в Палате представителей США Джейк Охинклосс также сообщил, что Россия победила в первом раунде переговоров. По итогам встречи, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли успешно, передает «Царьград».

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Россия выходит победительницей с переговоров с США, которые проходили в Саудовской Аравии. Такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас. «Прямо сейчас, если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне являются победителями. Они уже все выиграли», — передает слова Каллас издание Euractiv. Она добавила, что россияне демонстрируют уверенность, утверждая, что все приходят к ним с предложениями, которые они хотят. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и России. На встрече стороны выразили намерение улучшить двусторонние отношения и возобновить контакты после СВО, в то время как Запад предложил поэтапное решение конфликта на Украине. Сопредседатель фракции по Украине в Палате представителей США Джейк Охинклосс также сообщил, что Россия победила в первом раунде переговоров. По итогам встречи, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли успешно, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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