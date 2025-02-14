Mash: ФНС уличила сеть супермаркетов «Светофор» в мутной схеме с налогами и товарами

Mash: ФНС и прокуратура проверяют «Светофор»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сеть магазинов «Светофор» проверяют на предмет ухода от налогов и подделке товаров
Сеть магазинов «Светофор» проверяют на предмет ухода от налогов и подделке товаров Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) и прокуратура РФ проводят проверки производителей молочной продукции, которые поставляли товары для сети дискаунтеров «Светофор». В ходе расследований было установлено, что молочная продукция разбавлялась растительными жирами, также магазины заподозрили в уходе от налогов. Об этом сообщает Mash.

«Производители, поставлявшие молочку „Светофору“, разбавляли ее растительными жирами и уходили от уплаты налогов. Благодаря этому дискаунтер мог мутить серые схемы и выдавать копеечные цены. Поставщиков проверяет ФНС и прокуратура», — передают авторы канала.

Один из производителей, работающих с «Светофором», был пойман на добавлении растительных жиров в молочные продукты, что является нарушением технического регламента. «При изготовлении молочных продуктов добавляли растительные жиры и уходили от налога за их использование. Как итог — проверка, раздача штрафов и повышенный налог в 20% от ФНС», — сообщили в налоговой службе.

Дополнительно выяснилось, что подобные нарушения фиксировались в 12 регионах России. Россельхознадзор обнаружил, что в большинстве точек по РФ продавались просроченные продукты с нарушениями в упаковке и отсутствием должной маркировки. Все обнаруженные нарушения были документально оформлены и переданы в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

URA.RU направило запрос в ФНС для уточнения информации. Ответ ожидается.

На днях магазины сети «Светофор» закрылись из-за продажи просроченного мяса и отсутствия необходимых документов. Данные нарушения были зафиксированы Россельхознадзором.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная налоговая служба (ФНС) и прокуратура РФ проводят проверки производителей молочной продукции, которые поставляли товары для сети дискаунтеров «Светофор». В ходе расследований было установлено, что молочная продукция разбавлялась растительными жирами, также магазины заподозрили в уходе от налогов. Об этом сообщает Mash. «Производители, поставлявшие молочку „Светофору“, разбавляли ее растительными жирами и уходили от уплаты налогов. Благодаря этому дискаунтер мог мутить серые схемы и выдавать копеечные цены. Поставщиков проверяет ФНС и прокуратура», — передают авторы канала. Один из производителей, работающих с «Светофором», был пойман на добавлении растительных жиров в молочные продукты, что является нарушением технического регламента. «При изготовлении молочных продуктов добавляли растительные жиры и уходили от налога за их использование. Как итог — проверка, раздача штрафов и повышенный налог в 20% от ФНС», — сообщили в налоговой службе. Дополнительно выяснилось, что подобные нарушения фиксировались в 12 регионах России. Россельхознадзор обнаружил, что в большинстве точек по РФ продавались просроченные продукты с нарушениями в упаковке и отсутствием должной маркировки. Все обнаруженные нарушения были документально оформлены и переданы в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. URA.RU направило запрос в ФНС для уточнения информации. Ответ ожидается. На днях магазины сети «Светофор» закрылись из-за продажи просроченного мяса и отсутствия необходимых документов. Данные нарушения были зафиксированы Россельхознадзором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...