Федеральная налоговая служба (ФНС) и прокуратура РФ проводят проверки производителей молочной продукции, которые поставляли товары для сети дискаунтеров «Светофор». В ходе расследований было установлено, что молочная продукция разбавлялась растительными жирами, также магазины заподозрили в уходе от налогов. Об этом сообщает Mash.
«Производители, поставлявшие молочку „Светофору“, разбавляли ее растительными жирами и уходили от уплаты налогов. Благодаря этому дискаунтер мог мутить серые схемы и выдавать копеечные цены. Поставщиков проверяет ФНС и прокуратура», — передают авторы канала.
Один из производителей, работающих с «Светофором», был пойман на добавлении растительных жиров в молочные продукты, что является нарушением технического регламента. «При изготовлении молочных продуктов добавляли растительные жиры и уходили от налога за их использование. Как итог — проверка, раздача штрафов и повышенный налог в 20% от ФНС», — сообщили в налоговой службе.
Дополнительно выяснилось, что подобные нарушения фиксировались в 12 регионах России. Россельхознадзор обнаружил, что в большинстве точек по РФ продавались просроченные продукты с нарушениями в упаковке и отсутствием должной маркировки. Все обнаруженные нарушения были документально оформлены и переданы в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.
URA.RU направило запрос в ФНС для уточнения информации. Ответ ожидается.
На днях магазины сети «Светофор» закрылись из-за продажи просроченного мяса и отсутствия необходимых документов. Данные нарушения были зафиксированы Россельхознадзором.
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