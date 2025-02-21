В США переживают, что G7 воспрепятствуют переговорам с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа хочет избежать, чтобы коммюнике G7 по Украине помешало переговорам с Россией. Вашингтон против использования термина «агрессор» и подобных формулировок в новом коммюнике. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников.
«Чиновники из администрации Трампа пытаются гарантировать, что заявление не помешает переговорам, которые сейчас ведутся с Россией», — передает слова политиков газета. Там добавили, что администрация Трампа выступает против использования терминов, таких как «агрессор» в новом заявлении G7 по ситуации на Украине, чтобы не затруднить текущие переговоры с Москвой.
Представители США хотят сократить заявления, сделанные в период президентства Джо Байдена, и убрать из коммюнике формулировки, утверждающие, что спецоперация России «нарушает суверенитет Украины». Россия начала СВО 24 февраля 2022 года, заявляя о необходимости защиты населения от украинского режима.
Переговоры между российской и американской сторонами прошли в Эр-Рияде, где обсуждались вопросы урегулирования конфликта и предстоящая встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина. Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что санкции против России останутся в силе до достижения мирного соглашения, передает «Царьград».
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