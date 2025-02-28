Бывший солист Bad Boys Blue выставил свои требования к российским заказчикам

Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой рассказал, что готов выступить на частном мероприятии в России. Однако одно из условий для этого — не давать исполнителю пить.
«Кевин Маккой готов выступить на частном мероприятии в России за 15 тысяч евро. Главное условие — не давать ему пить с гостями», — сообщает издание Baza.
Представитель певца Юрий Борисов пояснил, что многие гости пытаются споить артиста. В связи с этим в райдере появился пункт, строго запрещающий посетителям выпивать с Маккоем. Помимо этого, заказчик должен самостоятельно оплатить визы, перелет и проживание для всех участников группы, которых на данный момент шестеро.
Исполнитель прилетел в Россию 27 февраля. Ожидается, что он пробудет в стране до середины марта. За это время он выступит на двух выступлениях, одно из которых — частное.
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