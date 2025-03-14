Украина согласилась подписать сделку с США по ископаемым

Украина готова подписать соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых. Об этом 14 марта заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Но, по ее словам, американская сторона еще не определилась с условиями сделки.
«Соглашение готово. Никаких изменений в тексте нет. Американская сторона еще не определилась. Но на тех условиях, на которых они хотят его подписать, Украина готова расписаться», — подчеркнула Стефанишина. Ее слова приводит Sky News.
Ресурсную сделку президент США Дональд Трамп и украинский глава Владимир Зеленский должны были обсудить 28 февраля в Овальном кабинете. Однако Зеленский устроил перепалку с Трампом, а вскоре спешно покинул Белый дом. А уже 11 марта переговоры по сделке прошли в Джидде.
Ранее стало известно, что Украина согласилась на сделку с США по добыче полезных ископаемых, однако Вашингтон решил взять паузу. Детали о встрече 11 марта в Джидде сообщали источники «Суcпiльне» и «РБК-Украина».
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